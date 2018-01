Cegonheira tomba na Anchieta e deixa um morto e um ferido

Caminhão cegonha tombou na Anchieta e espalhou carros pela estrada. Foto: Filipe Araújo/AE

Uma pessoa morreu e uma ficou ferida após o tombamento de uma cegonheira no começo da manhã desta sexta-feira, 3, na Rodovia Anchieta. O acidente aconteceu na altura do km 38, no sentido litoral, quando dois caminhões que seguiam na pista colidiram com o veículo. Os carros que eram transportados pela cegonheira caíram na estrada.

A pista sul da via Anchieta ficou totalmente bloqueada a partir do km 31, na praça de pedágio, em Riacho Grande. Mas a Ecovias, empresa que administra a rodovia, montou um desvio no km 29 para que os motoristas fizessem o retorno sentido capital paulista. O trânsito foi liberado por volta das 8h20, após os veículos serem retirados da pista.