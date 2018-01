Cegonheira com excesso de altura deve bloquear pista local da Marginal Tietê

SÃO PAULO- A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) deve bloquear a qualquer momento a pista local da Marginal do Tietê no sentido Castello próximo à Ponte da Vila Guilherme, região nordeste da capital, para auxiliar a manobra de uma cegonheira cujo motorista parou na via pois percebeu que o veículo estava com excesso de altura e iria atingir a ponte.

O caminhão, às 22h55 desta quinta-feira, 10, havia sido estacionado numa área de escape de sinalização horizontal. Não há congestionamento na região segundo a CET. Não se sabe ainda se o caminhão irá subir a ponte, mudar para a pista expressa, cujo vão entre a pista e a ponte é maior, ou se irá fazer algum caminho alternativo por dentro do bairro.