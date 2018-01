Ceagesp tem prejuízo de R$ 220 mil por causa de fortes chuvas

As fortes chuvas que atingiram a capital paulista na terça-feira deixaram um prejuízo de cerca de R$ 220 mil na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). O setor mais afetado foi o da comercialização de abacaxis e melancias.

Segundo a assessoria de imprensa do Ceagesp, 40% dos produtos estocados no setor de melancias e abacaxis, cerca de 300 toneladas, tiveram contato com a água e foram destruídos e descartados. O pavilhão onde se encontravam essas frutas, o mais prejudicado pela inundação, foi limpo e higienizado e já está liberado para a comercialização.

A inundação no Ceagesp teve início por volta das 14h30, provocando a interrupção dos serviços e da energia elétrica no local. A energia só foi restabelecida por volta das 22h30, quando a água começou a recuar. O entreposto voltou a funcionar ainda durante a madrugada.