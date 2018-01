CCJ pedirá nova alíquota para aumento menor no IPTU de SP

O parecer sobre o projeto de lei que aumenta o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) na capital será votado nesta quarta-feira, 25, pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJ).

Durante a reunião, um segundo parecer será apresentado na pela oposição e defenderá a legalidade do PL 720/09, mas com a apresentação de substitutivo mudando as alíquotas para reduzir o aumento do imposto.

Concluída a tramitação na CCJ, o projeto de lei 720/09 pode seguir para deliberação no plenário da Câmara Municipal também nesta quarta-feira.