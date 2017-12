Cavaquinista cria escola de choro Mal chegou, a cavaquinista Luciana Rabello já se apegou à Rua da Carioca. Se uns querem fugir para outro ponto comercial, ela vai inaugurar, nos próximos três meses, sua Casa do Choro, com salas de aula, museu e um teatro. O imóvel de três andares no número 38, cedido pelo governo do Estado, abrigava um sebo e estava abandonado.