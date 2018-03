Causa do incêndio até hoje é mistério Construído entre 1947 e 1950 com projeto dos arquitetos Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Fª Pestalozzi, na Rua Nestor Pestana, centro da capital, o Teatro Cultura Artística foi consumido praticamente inteiro por um incêndio na madrugada de 17 de agosto de 2008. Salvaram-se apenas o painel de Di Cavalcanti - de 48 metros de largura por 8 metros de altura -, a fachada e o foyer. Até hoje não se sabem as causas do incêndio.