Causa de morte no Aquarela Kids ainda não foi divulgada A causa da morte da advogada Vanessa Nespoli, de 30 anos, ainda é desconhecida. Mesmo com prazo de 30 dias expirado, peritos da Polícia não concluíram o laudo técnico que definirá o que provocou o desprendimento do carrinho de uma minimontanha-russa a cinco metros de altura.