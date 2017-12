Sacola plástica pode ter matado hipopótamo Miltão, em Araçatuba

ARAÇATUBA - Médicos veterinários de Araçatuba, no interior de São Paulo, constataram que uma sacola plástica pode ter causado a morte do hipopótamo Miltão, animal símbolo do zoológico da cidade, encontrado morto na terça-feira, 21.

Miltão, que tinha 37 anos, era um dos hipopótamos mais idosos do País -a idade média desses animais é de 25 a 30 anos. Ele morava no Zoológico Flávio Leite Ribeiro, em Araçatuba, desde 1989, quando foi doado pelo zoológico de São Paulo. A sua presença era uma das maiores atrações do zoo, cujos frequentadores o batizaram carinhosamente de Miltão.

Na necropsia, os médicos-veterinários da Universidade Estadual Paulista (Unesp) encontraram uma sacola plástica que teria provocado uma obstrução intestinal causando sua morte. Segundo os veterinários, um "tampão de plástico e metálico" obstruiu completamente a passagem entre o estômago e o início do intestino, o que teria provocado a redução progressiva do animal, perda de peso e enfraquecimento, levando-o à morte.

Segundo o secretário de Meio Ambiente de Araçatuba, Jorge Rozas, o animal já vinha recebendo cuidados, sendo tratado por soro e antibióticos. Ele adoecera havia cerca de dez dias, quando os tratadores perceberam que tinha parado de se alimentar e mudado de comportamento. De acordo com Rozas, os animais do zoo passam por controle anual, mas o tratamento preventivo de Miltão era mais complicado porque, por causa de seu grande porte (duas toneladas), ele não podia ser sedado constantemente, por isso, o acompanhamento era feito pela alimentação e exames de fezes e urina.

No entanto, segundo Rozas, apesar dos cuidados adotados pelo zoológico, pessoas jogam alimentos para os bichos, por isso, "o acesso ao material ingerido que causou tal obstrução se deu por meio alheios ao nosso conhecimento". A hipótese é de que algum visitante tenha jogado a sacola plástica com alimento para o animal, que a engoliu junto com a comida. O laudo final conclusivo deve sair em 15 dias.