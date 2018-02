Catherine Deneuve fuma e hotel é multado O Hotel Tivoli Mofarrej, na zona sul de São Paulo, foi multado em R$ 872,50 após a atriz francesa Catherine Deneuve desrespeitar a Lei Antifumo, durante entrevista, dia 8, em uma das salas do hotel para divulgação do filme Potiche. Ela acendeu dois cigarros no local.