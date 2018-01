Categoria espera por mudanças no plano de carreira

Em 2008, a categoria entrou em greve. Em setembro de 2009, o novo delegado-geral, Domingos de Paulo Neto, enviou proposta de projeto de lei ao secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. Foram feitos ajustes e a proposta definitiva foi para a Secretaria de Gestão em fevereiro. Entre as sugestões estão a diminuição do total de carreiras de 14 para sete, a redução do número de classes para delegados de cinco para quatro e a promoção automática por tempo de serviço. Hoje a categoria faz operação-padrão para pressionar o governo mais uma vez. /