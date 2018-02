Catedral cancela cerimônias no Rio

As cerimônias da Paixão de Cristo marcadas para ontem na Catedral Metropolitana do Rio, no centro da cidade, foram canceladas por causa da presença de um grupo de sem-teto que foi retirado há uma semana, pela Polícia Militar, de um terreno da Oi localizado na zona norte.

Os cerca de 50 ocupantes chegaram por volta das 6h e montaram acampamento na porta da Catedral. Uma ação litúrgica estava marcada para ocorrer às 15h no local. A programação ainda previa a realização do Auto da Paixão, que é feito há 45 anos, para a noite de ontem. Os dois eventos foram cancelados por motivo de segurança.

Em nota, a Arquidiocese do Rio informou que "ofereceu-se para mediar uma solução" provisória e que, "apesar de os necessitados a terem inicialmente aceito, ao final, não se chegou a uma solução satisfatória". Por isso, a Arquidiocese acabou decidindo que a catedral permaneceria fechada todo o dia.

Na capital paulista, moradores de rua percorreram as ruas do centro para chamar a atenção das autoridades para a violência e o déficit habitacional.

Conduzida pela Pastoral do Povo da Rua, a iniciativa completou 30 anos ontem, sob a coordenação do padre Júlio Lancellotti.

À tarde, o arcebispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer, celebrou a Paixão na Catedral da Sé. Em seguida, nova procissão tomou as ruas do centro. Hoje, Scherer conduz a Vigília Pascal, a partir das 19 horas.

Pelo mundo. O calvário de Jesus foi lembrado ontem com demonstrações de fé em todo o mundo. Procissões e encenações da Via Sacra, nome dado ao caminho trilhado por Cristo até a cruz, tomaram as ruas de Jerusalém e de países como Espanha, Filipinas, Alemanha, Inglaterra e Brasil.

Como manda a tradição, o papa Francisco iniciou a celebração da Paixão de Cristo, às 15 horas, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. O pontífice, com vestimentas vermelhas, se deitou no chão, em um momento de oração e penitência. Mais tarde, acompanhou as 14 estações do calvário com milhares de fiéis. Na cerimônia, a cruz, carregada por várias pessoas, percorre o Coliseu, passa na frente do Arco de Trajano e chega ao Palatino, onde o papa a esperava.

Nas Filipinas, maior nação católica da Ásia, devotos do norte do país se pregaram em cruzes de madeira para encenar a crucificação de Cristo. Eles acreditam que a dor extrema seja necessária para pagar os pecados, obter cura milagrosa de doenças e agradecer a Deus.

O ritual, que todos os anos atrai milhares de espectadores em uma mistura de fé cristã e crença popular, é criticado por líderes da Igreja Católica e autoridades de saúde pelos riscos impostos aos participantes.

Além de orações, a Sexta-Feira Santa foi marcada por manifestações. Na Venezuela, estudantes protestaram contra o governo de Nicolás Maduro. Descalços, encenaram a Via Sacra de Cristo e promoveram a queima de imagens do presidente venezuelano. / ADRIANA FERRAZ e AFP