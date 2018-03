Catástrofes evitáveis causam perplexidade e cobrança na nação Por sua dimensão, a tragédia na região serrana do Rio atrairia a atenção internacional independentemente de quaisquer outros fatores. Com mais de 540 mortos contados até ontem, trata-se do terceiro maior desastre natural da história do País e um dos piores do mundo em mais de um século. Provocado por uma combinação letal de excesso de chuva e falta de respeito aos códigos de construção de moradias em área de montanha, a catástrofe ganhou destaque especial na imprensa internacional, porque os olhos do mundo estão postos no Brasil desde que a antiga capital da República foi escolhida para hospedar as Olimpíadas de 2016. Não importa que a tragédia tenha se dado a 70 quilômetros da cidade do Rio, onde ocorrerá a maioria dos jogos, ou longe dos estádios do Mundial de 2014. importa sim, e muito, que episódios dolorosos como o desta semana ainda ocorram numa nação que vem emergindo na cena global, em boa parte porque tem demonstrado capacidade de enfrentar seus problemas e desafios.