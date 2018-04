Catadores garimpam restos do Pinheirinho A área de 1,3 milhão de metros quadrados do Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior paulista, virou garimpo após a demolição dos imóveis. Moradores e curiosos têm ido ao local para recolher bens. Bichos de estimação deixados para trás após a reintegração no domingo passado também são resgatados. O terreno agora voltou à massa falida da Seleta S.A., de Naji Nahas.