Catador encontra bebês mortos dentro de lixo no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Os corpos de gêmeos recém-nascidos foram encontrados por um catador de lixo na tarde desta terça-feira, 28, em Jacareí, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar de São José dos Campos, que atendeu a ocorrência, os bebês estavam dentro do lixo.

De acordo com o sargento Eliseu Fernandes, por volta das 16h, o catador revirava um entulho na Avenida Santos Dumont, no bairro Jardim Liberdade, quando encontrou as crianças embrulhadas em sacolas plásticas. A polícia, então, foi chamada, mas quando chegou ao local, foi constatado que elas já estavam mortas.

Ainda não há maiores informações sobre a mãe dos bebês e ninguém foi preso.