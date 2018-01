Castelo Branco e via Dutra apresentam trechos de lentidão

A Castelo Branco apresenta um único ponto de congestionamento, segundo a ViaOeste, na pista expressa do sentido interior, no km 24 (região do município de Barueri). O motivo é o excesso de veículos. Não há registro de acidentes na última hora. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Já a Via Dutra voltou a apresentar aumento do tráfego, o que provoca novos pontos de lentidão. Na região de Guararema, no Vale do Paraíba, entre os km 176 e 173; na saída de São Paulo (na pista lateral), entre os km 228 e 227; e em Guarulhos, entre os km 225 e 223 (pista expressa) e km 225 e 222. Todos no sentido Rio de Janeiro. Nas estradas administradas pela Ecovias, apenas a Padre Manoel da Nóbrega, na região de São Vicente, rumo a Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, o tráfego está congestionado do km 277 ao 281. Na Anchieta, na Imigrantes e na Cônego Domenico Rangoni, tráfico intenso, mas fluindo sem lentidão e sem acidentes. Nas demais rodovias que saem da capital paulista rumo ao interior e ao litoral, não há congestionamentos e também não há registros de acidentes pela Polícia Rodoviária.