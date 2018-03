Castelo Branco é liberada após acidente que deixou um morto em SP

SÃO PAULO - Todas as faixas da Rodovia Castelo Branco, em Araçariguama, no interior de São Paulo, já foram liberadas ao tráfego, após um acidente entre ônibus da Viação Cometa e caminhão.

Apesar da liberação, o motorista que seguia em direção a São Paulo encontrava congestionamento de nove quilômetros, entre os kms 53 e 44, por volta das 15h45.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), 25 pessoas ficaram feridas e uma morreu no local. Dois helicópteros da Polícia Militar socorreram duas vítimas graves, que foram levadas um para o Hospital das Clínicas e outro para o Hospital Santa Marcelina.

Em nota, a Viação Cometa afirmou que já está tomando todas as providencias para oferecer assistência médica e apoio psicológico as vítimas. A empresa afirma ainda que averigua as causas do acidente junto aos órgãos responsáveis e reitera seu compromisso pelo cumprimento da legislação de trânsito e zelo pela vida dos passageiros.

Atualizado às 18h13