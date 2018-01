Castello e Dutra têm congestionamento na chegada à capital

A Rodovia Castello Branco apresentava, às 7h15 desta sexta-feira, 12, lentidão de 6 mil metros, entre os quilômetros 19, em Osasco, e 13, na chegada ao Cebolão, pela pista expressa; e de 2 mil metros, entre os quilômetros 16, em Osasco, e 14, já na capital, pela pista com pedágio. Segundo a concessionária Viaoeste, a causa do congestionamento é o excesso de veículos. Bandeirantes O motorista que trafegava na pista sentido interior-capital da Rodovia dos Bandeirantes encontrava 5 mil metros de lentidão, entre os quilômetros 23 e 18, região norte de São Paulo. Pela Anhangüera, eram 3 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 18, em Osasco, e 13, na chegada à Marginal do Tietê. Na pista sentido capital-interior, havia pelo menos mil metros de lentidão no acesso ao trevo do quilômetro 18. Dutra Já a Rodovia Presidente Dutra tinha filas de congestionamento no sentido RJ-SP que juntas somavam 12 mil metros por causa do excesso de veículos. Segundo a concessionária NovaDutra, os trechos ruins são os seguintes: Pista lateral, na chegada à Marginal do Tietê - mil metros; Pista expressa, na chegada à Marginal do Tietê - 2 mil metros; Pista lateral, no quilômetro 229, acesso à Ponte do Tatuapé - mil metros; Pista lateral, na altura do quilômetro 221, em Guarulhos - 4 mil metros; Pista expressa, na altura do quilômetro 222, em Guarulhos - mil metros; São José dos Campos, no Vale do Paraíba, no quilômetro 147 - 3 mil metros.