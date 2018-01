Castello Branco e Via Dutra congestionadas

A rodovia Castello Branco apresentava às 7h da manhã desta quinta, 4, congestionamento de 8 mil metros na pista expressa, sem pedágio, no sentido interior-capital, desde o quilômetro 21, em Barueri, até o quilômetro 13, na chegada às marginais. Pela pista com pedágio, a lentidão era de 4 mil metros, entre os quilômetros 18, em Osasco, e 14, na capital. Dutra A pista lateral da rodovia Presidente Dutra estava com 3 mil metros de lentidão a partir do quilômetro 221, em Guarulhos, no sentido RJ-SP. Na chegada à capital, o congestionamento era de mil metros tanto na pista lateral quanto da expressa.