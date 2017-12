Cassino em mansão dos Jardins é fechado pela 2ª vez em um mês

SÃO PAULO - Um bingo de luxo montado numa mansão no Jardim América, zona sul de São Paulo, foi estourado na noite de terça-feira, 26, por homens da Corregedoria da Polícia Civil. O cassino já havia sido fechado há um mês pela Polícia Militar, mas voltou a operar. Quarenta apostadores e seis funcionários foram conduzidos ao 78º Distrito Policial para serem qualificados.

O bingo começava a funcionar às 18 horas e até as 20h30, quando a ação foi deflagrada, já havia arrecadado R$ 98 mil e US$ 8 mil, apreendidos nas 89 máquinas de aposta e no caixa. Como prêmio especial, um veículo Citröen C3 zero quilômetro seria sorteado entre os jogadores nesta quinta-feira. A mansão localizada na Rua Bolívia, nº 200, oferecia serviço de bar e diversos clientes consumiam uísque, energético e aperitivos quando a polícia chegou.

A operação foi planejada pela Divisão de Operações Policiais (DOP) da Corregedoria da Polícia Civil, que recebeu a denúncia anônima. Para entrar na casa, os apostadores precisavam ser indicados por outros clientes, telefonar a uma secretária e informar a placa de seu veículo. Dois policiais se fizeram passar por apostadores e foram ao local em uma viatura descaracterizada.

Quando o portão automático foi aberto, eles pararam o carro no meio da entrada e acionaram a equipe que aguardava à distância. O segurança percebeu e tentou abaixar o portão, atingindo o capô da viatura, mas acabou detido. No dia 22 de setembro, o mesmo bingo já havia sido fechado pela Polícia Militar e 62 máquinas foram apreendidas.

Os idosos e mulheres que apostavam foram os primeiros encaminhados ao 78º Distrito Policial, seguido pelos homens. Todos devem assinar um termo circunstanciado pela contravenção, segundo a polícia. A ação foi coordenada pelo delegado Renato Francisco de Camargo Mello, da Corregedoria da Polícia Civil.