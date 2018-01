Casos de homicídio em agosto caem 21% em SP na comparação com 2012

Os homicídios na capital paulista tiveram queda de 20,8% em agosto em comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo estatísticas divulgadas nesta quarta-feira, 25, pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo: o número caiu de 106 para 84 casos. É a quinta queda consecutiva nas comparações de um ano contra o outro. No entanto, os latrocínios quase triplicaram: foram de 4 casos em agosto de 2012 para 11 no mês passado.

Os roubos de veículos e os roubos em geral (sem contar veículo) também aumentaram, 16,1% e 16,2%, respectivamente.

Quando levado em conta o acumulado do ano, o número de homicídios ficou estável em 784 casos tanto de janeiro a agosto de 2013 quanto no mesmo período do ano passado. Os latrocínios tiveram alta de 37,5%, de 72 para 99 casos. E os roubos também aumentaram: 6,8% o geral (sem veículos) e 8,4% o de veículos.

Estado. No Estado de São Paulo, os homicídios tiveram queda de 4,8% no mês em comparação a agosto do ano passado. Também é a quinta queda seguida.

Os latrocínios aumentaram 26,1%, de 23 para 29 casos. Roubos e roubos de veículos tiveram alta de 10,1% e 15,9%, respectivamente.

Na comparação dos oito primeiros meses do ano, o número de homicídios ficou praticamente estável no Estado (-0,1%): de 2.926 para 2.923 casos. Os latrocínios tiveram alta de 13,4% (de 232 para 263 casos). Roubos e roubos de veículos também tiveram alta, de 3,9% e 7,6%, respectivamente.