Caso vira piada nas ruas e na internet Assunto sério, a recorrente explosão de bueiros no Rio virou piada. Na internet e em rodas de camelôs da Rua Uruguaiana, anunciava-se ontem o fictício Tropa de Elite 3: O inimigo agora é outro. Na imagem, destaca-se a foto do ator Wagner Moura vestido de capitão Nascimento e uma tampa de bueiro voando pelos ares. No lugar da penúltima letra O, aparece o símbolo da Light.