Caso Mércia: terra no sapato de Mizael é igual à de represa Peritos do Departamento de Homicídios detectaram semelhanças nos vestígios de terra dos sapatos do advogado Mizael Bispo de Souza e das amostras recolhidas na represa onde o corpo da advogada Mércia Nakashima foi encontrado. A informação também foi dada pela TV Globo. Para a polícia, isso coloca o ex-namorado da vítima na cena do crime. Souza nega participação no assassinato.