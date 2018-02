Caso Mércia pode sofrer reviravolta O caso do assassinato da advogada Mércia Nagashima pode passar por uma enorme reviravolta. Há pouco, o Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo começou votação que pode mudar o local do julgamento de Guarulhos para Nazaré Paulista. A desembargadora Angélica de Almeida votou pela mudança de fórum. Em seu entender, a competência para o julgamento é do juízo onde se consumou o delito. O corpo de Mércia foi encontrado em represa no município de Nazaré Paulista. Portanto, concluiu a desembargadora, mesmo que o crime tenha começado em outra cidade, no caso na cidade de Guarulhos, é o local onde se consumou o crime que deve prevalecer.