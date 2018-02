Caso Mércia: Mizael terá júri em Guarulhos A 2.ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) negou, por unanimidade de votos, o pedido da defesa do advogado e ex-policial militar Mizael Bispo de Souza, para que seu julgamento fosse realizado na comarca de Nazaré Paulista e não em Guarulhos (SP). Ele vai a júri popular sob acusação de ter matado a ex-namorada Mércia Nakashima, também advogada, em 2010. Ainda não há data prevista para o julgamento, mas a expectativa é de que a Justiça paulista marque o júri para o primeiro semestre do próximo ano.