Caso Joaquim começa a ser julgado em setembro

A morte do menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, já tem data para começar a ser analisada pela Justiça. A primeira audiência do caso foi marcada para os dias 11 e 12 de setembro em duas sessões nas quais serão ouvidas testemunhas de acusação e defesa dos réus, que também poderão ser chamados a depor.

São acusados pela morte do menino o seu padrasto Guilherme Longo e sua mãe Natália Ponte. Ela chegou a ficar presa, mas está solta desde janeiro e aguarda o julgamento em liberdade. Já Guilherme permanece preso e nesta semana seu advogado ingressou com um novo recurso na tentativa de libertá-lo.

A defesa do padrasto de Joaquim alegou justamente a demora do julgamento como argumento para que seu cliente fosse libertado, mas o pedido acabou negado nesta quarta-feira (11) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Tanto ele quanto Natália Ponte respondem por homicídio triplamente qualificado. No caso dele ainda pesa a denúncia por ocultação de cadáver.

Histórico. Joaquim Ponte Marques sumiu de sua casa em Ribeirão Preto, em novembro do ano passado, e uma semana depois foi localizado boiando no Rio Pardo, em Barretos (SP). Natália e Guilherme são réus na ação porque, na versão da polícia e do Ministério Público, o padrasto teria matado a criança com uma dose excessiva de insulina e jogado o corpo no córrego perto de sua casa e que vai desaguar no rio.

A mãe responde porque, mesmo não participando diretamente do crime, teria sido omissa por saber do perigo que o filho corria ao viver no mesmo ambiente que o padrasto. Os dois negam qualquer participação na morte da criança.