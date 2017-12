Caso Eliza Samudio tem mais dois condenados

Acusados de envolvimento na morte de Eliza Samudio, Elenilson Vitor da Silva foi condenado nessa quarta-feira, 28, a 2 anos e 6 meses em regime aberto e Wemerson Marques de Souza, a 3 anos, no mesmo regime. Silva era caseiro de Bruno Fernandes e foi acusado de ajudar a vigiar Eliza dentro do sítio do ex-goleiro, em Esmeraldas (MG). Já Wemerson Souza, conhecido como Coxinha, era motorista de Bruno. Os advogados que defendem Silva e Souza informaram que vão se reunir até sexta-feira para discutir se entrarão ou não com recurso. Já o promotor Henry Vasconcelos afirmou que recorrerá.

Em julgamentos neste ano, o ex-goleiro Bruno (22 anos e 3 meses de prisão) e Marcos Aparecido dos Santos, o Bola (22 anos de prisão), foram condenados pela morte de Eliza Samudio em 2010.