Caso de professora faz diretor ser indiciado

O diretor da escola em Realengo, zona oeste do Rio, onde trabalhava a professora Cristiane Teixeira Maciel Barreira, presa e acusada de manter relações com uma aluna de 13 anos, foi indiciado ontem por estupro de vulnerável e corrupção de menores. Celso Luiz Santos Gomes negou que soubesse do relacionamento, mas o delegado Angelo Lages diz que há registros em atas de reuniões - sobretudo das queixas da mãe da menina sobre o caso.