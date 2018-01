Caso Controlar: Kassab defende contrato a juiz Após interrogatório na 7.ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo, o ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) disse que foi correta a decisão de seu governo de implementar a inspeção veicular. Ele é réu em processo criminal no qual é acusado de violar a Lei de Licitações. No ano passado, Kassab foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPE) por suposta irregularidade no contrato entre a Prefeitura e a Controlar.