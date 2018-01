Caso Bruno: sinais de sangue em sítio

Condomínio fechado. Delegada acredita que Eliza tenha sido espancada no imóvel na região metropolitana de Belo Horizonte

BELO HORIZONTE

Vestígios de sangue foram achados no sítio e em um dos carros do goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, de 25 anos. A Polícia Civil de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, acredita que isso é mais um indício de que o jogador está envolvido no desaparecimento da ex-amante, a estudante Eliza Samudio, de 25 anos. A jovem movia um processo na Justiça para que o atleta reconhecesse que é pai do filho dela, de 4 meses.

As amostras de sangue foram enviadas para o Instituto de Criminalística (IC) de Belo Horizonte, que deve confrontar o material com o DNA de sangue recolhido do pai de Eliza, Luiz Carlos Samudio. O teste não tem prazo para ficar pronto, segundo a polícia. Foi solicitada ainda a quebra do sigilo telefônico da jovem. O último contato via celular, com uma amiga, foi feito no dia 9 e suspeita-se de que tenha sido realizado do sítio do atleta. Bruno esteve no local entre os dias 5 e 10 deste mês.

A polícia trabalha com a hipótese de que Eliza teria sido assassinada no imóvel do goleiro e de que o crime tenha sido premeditado. A delegada Alessandra Wilke, de Contagem, acredita que ela foi levada para o sítio no dia 4, onde teria sido espancada por três homens. Uma denúncia anônima revelou que a estudante foi atacada até a morte por Bruno e dois amigos.

A advogada Anne Faraco, representante de Eliza na ação de reconhecimento de paternidade, disse que a cliente havia ficado de conseguir uma proposta formal, "por escrito", de um acordo com o goleiro Bruno, quando deixou de procurá-la, no dia 4. Sua cliente já teria aceitado uma pensão de R$ 3,5 mil.

Caminhonete. Manchas vermelhas também foram encontradas em uma caminhonete Range Rover de propriedade de Bruno, apreendida no dia 8 com documentação irregular, numa blitz da PM. O veículo era dirigido por Cleyton da Silva Gonçalves, que ontem prestou depoimento à polícia em Contagem. Gonçalves alega não ter ligação com o caso.

Anteontem, após nove horas de buscas no sítio, foram recolhidas uma fralda e uma passagem aérea, além de roupas de mulher. Ontem, foram feitas novas buscas e surgiram especulações de que Bruno poderia prestar depoimento, o que não se confirmou. O advogado Monclar Gama, da equipe de Michel Asseff - que representa o goleiro -, disse que Bruno está à disposição. "É só ligar que colocamos ele no avião e vamos para Contagem." / COLABOROU ELDER OGLIARI