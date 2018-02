Caso Bruno: sai atestado de óbito de Eliza A juíza Marixa Fabiane Lopes Rodrigues, presidente do Tribunal do Júri do Fórum de Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), determinou a expedição do atestado de óbito de Eliza Samúdio, vista pela última vez em julho de 2010. O corpo nunca foi encontrado. A Justiça também quebrou o sigilo bancário do ex-goleiro Bruno Fernandes, acusado do sequestro e morte da ex-amante. As informações podem comprovar a ligação do atleta com o crime.