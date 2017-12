Caso Bruno: polícia pede DNA de corpo carbonizado em SP

Ontem, a amante do goleiro Fernanda Gomes Castro, de 31 anos, prestou depoimento. Segundo seu advogado, Ércio Quaresma, que também defende Bruno e outros cinco acusados, ela confirmou que esteve com o filho de Eliza no Rio, mas disse que em nenhum momento teve contato com a desaparecida. Também disse que esteve no motel com Bruno, mas ressaltou que não viu Eliza nem o bebê no local.

Ontem, a mulher de Bruno, Dayane Souza, escreveu uma carta dizendo que voltou a ser defendida por Quaresma.