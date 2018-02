Caso Aref levou à mudança As medidas que modernizaram o sistema de aprovação de empreendimentos na Prefeitura de São Paulo foram tomadas após o escândalo envolvendo o ex-diretor do Departamento de Aprovações (Aprov), Hussain Aref Saab, suspeito de enriquecimento ilícito - ele adquiriu 125 imóveis à frente do cargo, entre 2005 e 2012. A suspeita é de que R$ 70 milhões tenham sido desviados.