Caso Amarildo: polícia prepara reconstituição A Divisão de Homicídios vai realizar, na semana que vem, a reconstituição dos últimos momentos que antecederam o sumiço do pedreiro Amarildo de Souza, de 43 anos, na Favela da Rocinha, zona sul do Rio. Ontem, pelo segundo dia consecutivo, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Rocinha foram interrogados na DH. Todos os PMs da UPP serão reinquiridos. O objetivo é comparar as declarações antes e depois da descoberta do trajeto da viatura da UPP que conduziu Amarildo de sua casa até a unidade, em 14 de julho. Ele está desaparecido desde então.