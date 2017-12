O caseiro Elton de Jesus, de 27 anos, foi detido ontem no Guarujá, na Baixada Santista, suspeito de envolvimento no assalto a uma loja anteontem, em Ilhabela, litoral norte. Ele confessou ter guardado na pousada em que trabalha, na Praia do Perequê, uma sacola com armas e um barco, que, segundo a polícia, teria sido usado pelos ladrões. Os óculos, as joias e roupas roubadas em Ilhabela não foram recuperadas.