Caseiro é denunciado por morte de menina O caseiro Erivaldo Francisco de Moura passou a ser réu no caso da morte de Grazielly Almeida Lames, de 3 anos, em fevereiro de 2012. A menina foi atingida por um jet ski em Bertioga. Dois mecânicos, que teriam sido imprudentes no reparo do veículo, e o dono do jet ski já haviam sido denunciados. Moura foi responsável por colocar o veículo na água. Um dos filhos do dono o ligou e o jet ski seguiu desgovernado.