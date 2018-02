Casas sem água na torneira em Itu são alagadas pela chuva

SOROCABA - Casas que estão sem água na torneira há vários dias foram alagadas pela chuva forte que caiu na tarde desta segunda-feira, 3, em Itu, região de Sorocaba. Os alagamentos ocorreram em ruas do Jardim São Luís e da Vila Roma, bairros próximos do centro e que recebem água uma vez a cada dois dias. No São Luís, apenas em uma rua, cinco casas e um estabelecimento comercial ficaram inundados.

A cidade está sob racionamento drástico desde fevereiro deste ano em razão da estiagem. Moradores aproveitaram para encher baldes e armazenar água. Apesar da intensidade, a chuva não teve volume suficiente para alterar de forma significativa o nível dos mananciais que abastecem Itu, mas aliviou a rotina dos moradores. A expectativa é de que a chuva continue ocorrendo durante a semana.

Em Salto, cidade vizinha, ainda não houve recuperação dos mananciais e o racionamento continua dia sim, dia não. Em Sorocaba, a Represa do Éden, que abastece a zona leste da cidade, teve o nível aumentado de 25 para 50 centímetros, ainda insuficiente para mudar o racionamento na região.