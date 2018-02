Casas que racharam por obra em via

Casas da Rua Francisco Coelho, em Pirituba, na zona norte de São Paulo, vizinhas da Rodovia Anhanguera, ganharam rachaduras nos dois últimos anos. O motivo foi uma obra realizada pela concessionária Autoban para construir pistas marginais à rodovia - como moradores informaram ao Estado, em reportagem publicada em setembro. A rua em que eles vivem fica às margens da pista sentido interior da Anhanguera.

Após a conclusão da ampliação, em outubro, reparos começaram a ser feitos pela Autoban nas casas. Segundo a concessionária, foram contemplados os 17 imóveis cujos moradores reportaram o problema com mais antecedência - um deles faz a obra por conta própria. Outros dois apontaram o problema mais recentemente e também serão atendidos.

Para construir as marginais, a concessionária teve de recortar parte de uma elevação vizinha da pista (as casas ficam no topo) e construir um muro de arrimo para dar estabilidade.

Segundo os moradores, além de uma fenda aberta no fundo das casas da rua, a obra fez com as residências passassem a tremer quando caminhões trafegam pela rodovia.

A Autoban afirmou que seriam necessários estudos para afirmar que a ampliação foi responsável pelas rachaduras.

A construção das marginais integra a série de obras chamada Complexo Anhanguera.