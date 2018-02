Casas onde helicóptero caiu são reformadas A Helimarte, empresa dona do helicóptero que caiu na segunda-feira sobre cinco casas no Jardim Rincão, zona norte de São Paulo, começou a reformar os imóveis atingidos. Uma equipe da Prefeitura estava no helicóptero a serviço da Secretaria do Verde quando o aparelho caiu em cima das casas, que foram interditadas. O piloto Marcelo Stella, de 29 anos, morreu na hora. Os três passageiros e duas moradoras ficaram feridos. A empresa deu prazo de 10 dias para que as casas sejam liberadas aos moradores.