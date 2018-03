Casas em ruas com feiras livres em Guarulhos terão 50% de desconto no IPTU

SÃO PAULO - O prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, sancionou emenda a lei municipal que regula o IPTU, aprovada pela Câmara Municipal, que concede desconte de 50% no IPTU para imóveis localizados em ruas que acontecem feiras livres. Segundo a Secretaria de Finanças, mais de mil imóveis serão beneficiados pela medida que vale para o imposto deste ano.

O benefício, segundo a Prefeitura, é uma maneira de compensar os transtornos que as feiras livres podem causar, dentre eles, interdição da via, tráfego lento no entorno, barulho e mau cheiro. Outras mudanças na cobrança do IPTU foram aprovadas pela Câmara, mas valerão a partir de 2012.

Dentre elas, desconto progressivo, de até 20%, para residências ou empresas que adotem, pelo menos, duas medidas ecologicamente corretas, entre as quais aquecimento solar, captação de água da chuva, reúso da água, coleta seletiva de lixo, sistema natural de iluminação, construção com material sustentável e telhado verde.

O contribuinte que adotar algumas dessas medidas deverá reivindicar o benefício. Outra medida verde, será o desconto de 5% para imóveis que tenham árvores na calçadas ou no terreno e quintal com grama ou de terra.

A lei mantém o desconto de 10% para os contribuintes que optarem por pagar o imposto à vista. Guarulhos emite 355 mil carnês de IPTU, 116.118 estarão isentos de pagamento em 2011, 61 mil ficarão com valor igual ao de 2010 e 148 mil sofrerão reajuste médio em torno de 8,5%.

Texto atualizado às 19h38,