Casas desabam em São José dos Campos (SP) e seis pessoas estão desaparecidas

A chuva forte que cai sobre o Vale do Paraíba fez várias casas desabarem durante um deslizamento de terra no bairro Rio Comprido, em São José do Campos, na divisa com Jacareí, por volta das 23h30 de segunda-feira, 10. Duas pessoas foram resgatadas com diversas fraturas, mas sem risco de morte, e seis continuam desaparecidas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas casas localizadas no alto do morro cederam e levaram as residências que estavam abaixo, em um efeito dominó. Continua a chover forte na cidade e há risco de novos desabamentos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de São José dos Campos. Segundo os bombeiros, 23 homens trabalham no resgate.