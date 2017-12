Casas de show na zona sul têm programação variada em 2015

Localizado no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo, e palco de shows, concertos e musicais, o Citibank Hall traz programação variada nos primeiros meses deste ano. Em um raio de cerca de dois quilômetros, outras duas casas - o HSBC Brasil e o Teatro Alfa - também oferecem atrações variadas, na tentativa de agradar a todos os públicos.

Hoje, a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano se apresenta no Citibank. No dia 25, é a vez da rapper norte-americana Kesha subir ao palco. Em fevereiro, a cantora Anitta traz o funk carioca para terras paulistas, e no dia 11 de março, a inglesa Joss Stone se apresenta na casa.

No HSBC Brasil, a programação vai da comédia a shows de MPB. O humorista Paulo Gustavo se apresenta nos dias 22 e 29 deste mês, intercalando com a festa de Lulu Santos, que faz shows nos dias 23, 24 e 25. No próximo mês, o ex-Beatle Ringo Starr e sua All Star Band sobem ao palco. Em março, a cantora Maria Bethânia vai cantar novos e antigos sucessos nos dias 14, 15, 21 e 22.

O Teatro Alfa completa o trio de opções culturais na zona sul da capital, com espaço idealizado para o múltiplo uso. A partir de 24 de janeiro, estão abertas as temporadas dos espetáculos A Rainha procura... e Chovendo na Roseira. As peças seguem em cartaz até 29 de março.

Informações:

Citibank Hall

Avenida das Nações Unidas, 17955 - Santo Amaro

Tel.: (11) 4003-5588

HSBC Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio

Tel.: (11) 5646-2120

Teatro Alfa Real

Rua Bento Branco de Andrade Filho, 722 - Santo Amaro

Tel.: (11) 5693-4000