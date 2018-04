Casas começam a ser demolidas e mais um veículo é incendiado em Pinheirinho

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Mais um caminhão foi incendiado no fim da manhã desta terça-feira, 24, próximo ao acampamento Pinheirinho, na zona sul de São José dos Campos, interior de São Paulo. No início do dia, os imóveis desocupados começaram a ser demolidos.

O fogo começou por volta das 11 horas, na Avenida Belmira Pinto, a cerca de um quilômetro do assentamento, onde aproximadamente duas mil pessoas foram retiradas no último domingo, 22. Dois homens se aproximaram do caminhão e pediram para o motorista descer e atearam fogo na cabine e fugiram em seguida. As chamas foram controladas pelo motorista e o ajudante. A polícia faz buscas para localizar os criminosos.

Ao contrário do informado anteriormente pela polícia militar, o caminhão não prestava serviços para a Prefeitura de São José fazendo o transporte de móveis dos moradores que tiveram que deixar suas casas.

Demolição. A prefeitura da cidade começou a demolir as casas do Pinheirinho nesta manhã, acompanhada por policiais militares. Alguns dos moradores ainda retirava pertences dos imóveis quando tratores começaram a trabalhar no assentamento. Algumas pessoas se desesperaram ao ver suas residências sendo demolidas.

Balanço. Até hoje, 32 pessoas foram detidas desde o início da reintegração de posse do terreno. Segundo a Polícia Militar, entre os detidos, nove foram presos em flagrante ou por cumprimento de mandado de prisão.