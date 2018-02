Casas atingidas por explosão em Santo André serão demolidas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Duas casas atingidas pela explosão provocada por vazamento de gás, no começo da manhã desta quinta-feira, 27, em Santo André, no Grande ABC, serão demolidas à tarde, segundo a Defesa Civil municipal.

Por conta da explosão, que destruiu grande parte do sobrado, na Rua Tauá, a estrutura do prédio ficou abalada, de acordo com a Defesa Civil. A demolição deve começar a partir das 13 horas.

Duas pessoas ficaram feridas por conta do explosão, que ocorreu por volta das 6 horas de hoje, entre elas uma criança. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informação sobre para qual hospital as vítimas foram levadas.

Quatro viaturas dos bombeiros foram para o local. A explosão não provocou fogo na residência, de acordo com os bombeiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Texto atualizado às 13h30