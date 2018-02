Casarões do café ganham até fachada de vidro Construídos em São Paulo a partir da década de 1920 pelos grandes empresários do setor cafeeiro, casarões tombados ao longo das Avenidas Brasil, Rebouças e Brigadeiro Luís Antonio, na região do Jardim América, na zona sul da capital, foram transformados em lojas e clínicas médicas a partir do início da década de 1990.