Casarão da família Buarque continua abandonado Dois dias após a morte de Maria Amélia Buarque de Hollanda ? ocorrida na quarta-feira ?, mãe do compositor Chico Buarque e viúva do historiador Sérgio Buarque de Hollanda, a reportagem visitou o casarão onde a família morou durante 25 anos no Pacaembu e constatou uma situação de abandono. O imóvel foi repassado à Prefeitura em 2007.