Uma trágica coincidência marcou a terça-feira em Salvador: quatro pessoas morreram no desabamento de um casarão, por volta das 4 horas, no centro da cidade. Há exatamente um mês outras quatro pessoas morreram pelo mesmo motivo na capital baiana. Chuva e ventos fortes castigavam a cidade. Quase em ruínas, o imóvel era ocupado por catadores e caiu após ser atingido pelo telhado do casarão vizinho.