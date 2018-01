Casamento simultâneo da Igreja Universal reúne 5.320 casais

Mais de 5 mil casamentos foram celebrados simultaneamente na noite desta quinta-feira, 30, pela Igreja Universal do Reino de Deus. As cerimônias ocorreram às 20 horas em igrejas de todos os Estados do Brasil e no Distrito Federal - incluindo o Templo de Salomão, em São Paulo.

Ao todo, foram exatamente 5.320 uniões celebradas pelo País no mesmo horário. Só no Templo de Salomão, localizado no Brás, zona leste de São Paulo, 242 pessoas se casaram.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Igreja Universal, o casamento simultâneo desse ano reuniu 34% mais casais em relação à celebração coletiva realizada no ano passado.