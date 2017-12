Casamento fica sem luz e casal será indenizado

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a companhia Rio Grande Energia (RGE) a pagar indenização de R$ 11,1 mil por danos materiais e R$ 3 mil por danos morais, por causa da falta de luz em uma festa de casamento. Os juízes entenderam que o fato ofendeu a dignidade dos noivos, considerando a importância da data. A energia acabou por volta das 22h e só foi restabelecida à 3h30. Segundo a RGE, na noite da festa, em 10 de janeiro do ano passado, houve um dano na rede de distribuição de energia.