Casamento entre pessoas do mesmo sexo aumenta 78%

Três meses depois de entrar em vigor a norma que regulamenta o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo no Estado de São Paulo - e 15 dias depois de a mesma norma passar a valer no Brasil inteiro -, o número de casamentos gays aumentou 78% só na capital, segundo levantamento feito pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado (Arpen-SP) nos 58 cartórios da cidade.

Conhecido tradicionalmente como o mês das noivas, maio bateu recorde de celebrações: foram 73 matrimônios homoafetivos, ante 57 em abril e 41 em março, quando a norma passou a valer. Nos meses de janeiro e fevereiro, a média de casamentos gays na cidade era de 11 celebrações.

Agora, a tendência é de esse número crescer. "Esse aumento na procura é natural, pois reflete uma demanda reprimida. Antes, muitos casais não queriam se expor a um pedido judicial e correr o risco de ter o pedido negado", avalia Luís Carlos Vendramin Junior, presidente da Arpen-SP.

A oficial de justiça Vânia Rodrigues Silva, de 45 anos, e a empresária Rosângela de Fátima Lopes, de 38, já moravam juntas havia mais de quatro anos e resolveram se casar oficialmente assim que a norma entrou em vigor. "Éramos contra fazer um contrato porque queríamos direitos iguais a todos. Assim que saiu a norma, marcamos a data. E, assim que nos casamos, fomos atrás de comprar nosso primeiro imóvel", conta Vânia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O médico Marcelo Graziano Custódio, de 37 anos, e o dentista Carlo Saad, de 38, viviam juntos havia 12 anos, tinham um contrato registrado em cartório e também decidiram oficializar o casamento civil após a nova norma. "Assim que soubemos dessa possibilidade, demos entrada no pedido. Nos casamos em maio. Agora que temos respaldo, já pensamos nos filhos", afirmou Custódio.