Casal vítima de queda de balão no interior de São Paulo é enterrado

SÃO PAULO - Os corpos de duas das três vítimas fatais da queda de dois balões ocorrida neste fim de semana, no interior do Estado, foram enterradas nesta segunda-feira, 1º, em Barueri, na Grande São Paulo.

O enterro de Daniela Gonçalves Ciarallo e Franklin Ciarallo da Luz, ambos de 31 anos, aconteceu por volta das 8 horas e foi acompanhado por cerca de 200 pessoas, segundo a administração do Cemitério Municipal de Barueri.

O acidente que causou a morte de três pessoas e deixou outras 14 feridas, ocorreu no último sábado em Boituva. Além do casal, morreu também o piloto de um dos balões, Antonio Carlos Giusti, de 51 anos, que foi enterrado por volta das 17 horas deste domingo, 31, no Cemitério do Araçá, na zona oeste de São Paulo.

Medida. A prefeitura da cidade deve determinar a suspensão dos voos com balão na cidade até que se apurem as causas do acidente. O Clube de Balonismo de Boituva ficou fechado no domingo e, segundo um segurança do Centro Nacional de Paraquedismo (CNP), as atividades não têm data para serem retomadas.

De acordo com o secretário de Segurança, Cássio Werneck, a medida é necessária para assegurar que os voos panorâmicos sejam realizados sem riscos. A Confederação Brasileira de Balonismo vai acompanhar as investigações da Polícia Civil sobre o acidente.

(COM O ESTADO DE S.PAULO)